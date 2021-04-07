تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 7-4-2021، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوية غربية شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 17الإسكندرية 23 15وادى النطرون 27 16طنطا 34 16شبين الكوم 35 17دمنهور 30 15بلطيم 24 16مطروح 21 14السلوم 22 14سيوة 29 15بورسعيد 26 16دمياط 25 16الزقازيق 35 17المنصورة 34 17الإسماعيلية 35 17السويس 35 17العريش 30 16رفح 29 15رأس سدر 30 17نخل 32 14نويبع 32 22طابا 31 21كاترين 28 14الطور 29 21شرم الشيخ 32 21الغردقة 31 23مرسى علم 31 20الفيوم 35 18بنى سويف 35 19المنيا 35 20أسيوط 35 20سوهاج 35 21قنا 36 22الأقصر 36 22أسوان 38 23إدفو 38 23أبوسمبل 37 22الوادى الجديد 35 21شلاتين 31 20أبو رماد 30 19حلايب 31 19رأس حدربة 29 18