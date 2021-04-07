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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:52 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 7-4-2021، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوية غربية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 17
الإسكندرية 23 15
وادى النطرون 27 16
طنطا 34 16
شبين الكوم 35 17
دمنهور 30 15
بلطيم 24 16
مطروح 21 14
السلوم 22 14
سيوة 29 15
بورسعيد 26 16
دمياط 25 16
الزقازيق 35 17
المنصورة 34 17
الإسماعيلية 35 17
السويس 35 17
العريش 30 16
رفح 29 15
رأس سدر 30 17
نخل 32 14
نويبع 32 22
طابا 31 21
كاترين 28 14
الطور 29 21
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 31 23
مرسى علم 31 20
الفيوم 35 18
بنى سويف 35 19
المنيا 35 20
أسيوط 35 20
سوهاج 35 21
قنا 36 22
الأقصر 36 22
أسوان 38 23
إدفو 38 23
أبوسمبل 37 22
الوادى الجديد 35 21
شلاتين 31 20
أبو رماد 30 19
حلايب 31 19
رأس حدربة 29 18

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