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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص بالبحيرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:40 ص
ضبط مصنع أعلاف
ضبط مصنع أعلاف
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية يعمل بدون ترخيص من وزراة الصناعه أو سجل صناعي وضبط بالمصنع 110 شيكاره من المنتج النهائي علف مواشي، وضبط 25 شيكارة خامات إنتاج.

كما تم مصنع لإنتاج الأكواب الكرتون يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة أو سجل صناعي وتم ضبط 10000 كوب من المنتج بالمصنع، وضبط 7 محلات جزارة لعرضها للبيع لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وعرض للبيع لحوم معرضه للتلو.

أيضًا تمكنت الحملة من ضبط 20 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبرماركت، وتم ضبط 2 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة، ومحل بقالة لتقديمه المواد الغذائية للجمهور في أكياس سوداء محظورة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.
ضبط مصنع أعلاف
ضبط مصنع أعلاف
ضبط مصنع أعلاف
ضبط مصنع أعلاف

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