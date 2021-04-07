باكستان تسجل 4004 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز 700 ألف

سجلت باكستان 4004 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 700 ألف و188 حالة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 102 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و26 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 620 ألفا و789 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 64 ألفا و373 شخصا.