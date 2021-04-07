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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:38 ص
عندما تختفي الألوان
عندما تختفي الألوان
خالد حماد
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صدر حديثا عن الترجمان للنشر والتوزيع "عندما تختفي الألوان" للكاتبة النرويجية كونستانس أوربك نيلسن وبمشاركة الفنان التركي أكين دوزاكين، ومن ترجمة رندة حكيم.

وتعد "عندما تختفي الألوان" القصة الثانبة في سلسلة الترجمان "حكايات من النرويج"، تحكي عن أم وابنتها يختبئان في مكان مهجور في بلد مزقته الحرب، حيث تُحلِّق الطائرات فوق مشهد من الدمار، فتهرب الفتاة إلى عالمها الداخلي، تستمد النصيحة والقوة من طائر غامض وحكيم، هنا توحي المؤلفة بأن حياتنا الداخلية يمكن أن تمنحنا الأمل في عالم يُقتل فيه الأمل، وكأنها تتطرق مباشرة إلى قضايا حالية نعيشها في عالم من الحروب، وهكذا تخلق القصة مساحة من التعاطف مع أضعف الكائنات البشرية: الأطفال الذين يعايشون تلك المآسي.

يذكر ان المؤلفة "كونستانس أوربك" تكتب للأطفال منذ عام 2004، ومن عناوينها السابقة “لماذا أنا هنا؟، وقد نشرت وترجمت كتبها في خمسة عشر دولة، وتعيش كونستانس في النرويح.

وأما عن المترجمة رندة حكيم، فهي طبيبة تخرجت من كلية الطب، لكن الآداب بكل تنويعاتها كانت دوما اهتمامها الأول، فدرست الترجمة وبدأت رحلتها في ترجمة الأدب العالمي بترجمات جديدة لأعمال الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن، وكذلك سيرته الذاتية من النرويجية إلى العربية، ومن الأعمال التي تعتز بترجمتها رائعة الروائي النرويجي كنوت هامسون "الجوع"، كما قامت بترجمات شعرية من العربية إلى الفرنسية.
كونستانس أوربك
رندة حكيم
كونستانس أوربك
رندة حكيم

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