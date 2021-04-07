الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من أبريل نيسان انخفاضا من 24 في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن اثنتين من الحالات الجديدة إصابات محلية، وإنهما سُجلتا في مدينة رويلي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار، حيث ظهرت بؤرة تفش جديدة الأسبوع الماضي.وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفضت إلى ثمان من 17 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90341، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند4636.