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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك: جهات خبيثة حذفت بيانات 530 مليون مستخدم قبل سبتمبر 2019

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:56 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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قالت شركة فيسبوك إن تسريب البيانات الذي كُشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة وأثر على نحو 530 مليون مستخدم يرجع إلى إساءة استخدام إحدى خواصها في عام 2019 وإن الشركة استطاعت سد هذه الثغرة عقب اكتشاف المشكلة في ذلك الوقت.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر الأسبوع الماضي أن أرقام الهواتف وغيرها من البيانات الموجودة على ملفات المستخدمين كانت متاحة على قاعدة بيانات عامة. وقالت فيسبوك إن "جهات خبيثة" حصلت على البيانات قبل سبتمبر 2019 من خلال "حذف" ملفات مستغلة ثغرة في خاصية مزامنة قوائم الاتصال بشبكة التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة أنها حددت المشكلة في وقتها وعدلت تلك الخاصية.

وتابعت فيسبوك عبر منشور على مدونة "ونتيجة للتحرك الذي قمنا به، فنحن على ثقة بأن تلك المشكلة التي مكنتهم من حذف هذه البيانات في 2019 لم تعد قائمة".

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