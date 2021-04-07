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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 16 شخصا فى تصادم بين حافلتين بشمال المكسيك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:29 ص
تصادم بين حافلتين
تصادم بين حافلتين
وكالات
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لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مروري وقع فجر الثلاثاء على طريق سريع في شمال المكسيك بين حافلتين كان على متن كليهما عمّال منجم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنيسية، قال مكتب المدّعي العام في ولاية سونورا -حيث وقع الحادث- إنّ الحافلتين اصطدمتا ببعضهما البعض قبيل انبلاج الفجر أثناء مرورهما على طريق سريع يؤدّي إلى مدخل المنجم.

وأضاف في بيان أنّ كلّ العمّال الذين لقوا مصرعهم في الحادث كانوا على متن حافلة صغيرة في حين أنّ أولئك الذين أصيبوا بجروح كانوا على متن حافلة أكبر وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وتترواح أعمال القتلى بين 20 و40 عامًا ووفقًا للبيان الذي أكّد أنّ جميع الضحايا مكسيكيون.

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