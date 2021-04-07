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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:02 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 3 أشهر.

وأشارت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إلى أنه من بين الإصابات الـ 668 الجديدة، هناك 653 حالة مصدرها محلي، وهناك ارتفاع ملحوظ مقارنة بحصيلة الثلاثاء التي بلغت 478 إصابة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 106 آلاف و898 إصابة.

وتشير بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية إلى أن الحصيلة القياسية السابقة كانت 621 حالة، وتم تسجيلها في 18 فبراير.

وسجلت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، 4 وفيات جديدة أيضًا بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1756 شخصًا.

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