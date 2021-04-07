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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:32 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصدها ارتفاعا في عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات الجديدة ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتم تسجيل 71 ألف وفاة جديدة.

وحتى 4 أبريل الجاري بلغت حصيلة الإصابات في العالم 130 مليونا و459 ألفا و184 حالة، وحصيلة الوفيات مليونين و842 ألفا و325 حالة.

وحسب معطيات المنظمة الدولية، فإن نسبة ارتفاع عدد الوفيات في جنوب شرقي آسيا بلغت 46%، وفي الأمريكتين الشمالية والجنوبية 15% وشرقي البحر المتوسط 7% وفي أوروبا 2% خلال الأيام بين 29 مارس و4 أبريل.

وتم تسجيل أكبر زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ذاتها في جنوب شرقي آسيا، حيث بلغت 36%، وغربي المحيط الهادي (25%) وشرقي البحر المتوسط (10%).

وفي أوروبا تم تسجيل 1.6 مليون إصابة وأكثر من 24 ألف وفاة جديدة خلال الأسبوع، وفي الأمريكتين أكثر من 1.3 مليون إصابة وأكثر من 37 ألف وفاة، وجنوب شرقي آسيا أكثر من 592 ألف إصابة وأكثر من 4 آلاف وفاة.

وفي ما يخص توزع الإصابات الجديدة على البلدان، فقد تم تسجيل أكبر زيادة في البرازيل والهند (أكثر من 513 ألف إصابة جديدة في كل منهما)، والولايات المتحدة (444 ألف إصابة)، وتركيا (265 ألف إصابة) وفرنسا (أكثر من 244 ألفا).

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