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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة: عضو «حزب الله» المدان بقتل الحريرى لا يمكنه استئناف الحكم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:52 ص
المحكمة الخاصة بلبنان
المحكمة الخاصة بلبنان
وكالات
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أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عضو «حزب الله» المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والمتواري عن الأنظار لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلم نفسه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» أدين سليم عياش غيابيًا وحكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها هولندا، بتهمة قتل الحريري في تفجير انتحاري في بيروت عام 2005.

وعياش البالغ 57 عامًا لا يزال متواريًا عن الأنظار، ورفض الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله تسليمه أو الاعتراف بشرعية المحكمة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واستأنف محامو الدفاع عن عياش الحكم في يناير، لكن المحكمة قررت بأكثرية قضاتها الثلاثاء أن "طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول".

وقال بيان صادر عن المحكمة إن القرار جاء "استنادا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافا غيابيا".

وأضاف البيان أن "السيد عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوار عن الأنظار ولم يُعثر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش غير منفذة".

ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاثة هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في يونيو.

وعرضت الولايات المتحدة في مارس مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش.

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