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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يكشف عن اتصال بين عون والأسد بشأن ترسيم الحدود البحرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:51 ص
شربل وهبة
شربل وهبة
وكالات
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كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، أن الرئيس ميشال عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال وهبة في حديثه مع قناة "أم تي في" اللبنانية، إن عون أكد خلال الاتصال أن "لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه"، مؤكدا أن بلاده "تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض".

وشدد وهبة على أن "آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على سوريا".

وكشف الوزير اللبناني أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى لبنان في مايو 2019 طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، وأن الجانب اللبناني رحب بهذا الاجتماع، لكنه لم يحصل.

وكان وهبة قد أعلن أول أمس أن التوقيت الحالي "مناسب" للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن وهبة قوله إن "كل من سوريا ولبنان قدم خارطة تظهر حدود المياه الإقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية".

وتابع أن لبنان كان قد قدم خارطته عام 2011 قبل سوريا التي اعترضت عليها عام 2014.

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