اليوم.. البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية دون حضور شعبى

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية دون حضور شعبي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.كما يترأس البابا تواضروس الثاني، غدَا الخميس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية، تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.