وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:01 ص
أ ش أطباعة
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وقال وزير الأوقاف، في تصريحات: "أسأل الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على الرئيس وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجل (سبحانه وتعالى) برفع البلاء عن البلاد والعباد: عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
وقال وزير الأوقاف، في تصريحات: "أسأل الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على الرئيس وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجل (سبحانه وتعالى) برفع البلاء عن البلاد والعباد: عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".