وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.وقال وزير الأوقاف، في تصريحات: "أسأل الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على الرئيس وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وأن يعجل (سبحانه وتعالى) برفع البلاء عن البلاد والعباد: عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".