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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن محذرا: الولايات المتحدة تواجه انتشارا سريعا لسلالات كورونا الجديدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:01 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الولايات المتحدة تواجه انتشارا سريعا للسلالات الجديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "هناك أخبار جيدة كثيرة، لكن ثمة أيضا بعض الأخبار السيئة. السلالات الجديدة من الفيروس تواصل الانتشار، وهي تنتشر بشكل سريع جدا. وعدد الإصابات الجديدة يرتفع من جديد، وعدد حالات نقل المرضى للمستشفيات لم يعد ينخفض".

وأضاف بايدن محذرا: "اسمحوا لي بالتحدث بأقصى درجات الصراحة معكم، لسنا عند خط النهاية. لا يزال أمامنا عمل كبير للقيام به. لا نزال في السباق بين الحياة والموت".

وشدد مع ذلك على أن إدارته تقترب من تحقيق الهدف المتمثل في حقن 200 مليون جرعة من اللقاحات خلال الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من المدرسين وموظفي المدارس تلقوا الجرعة الأولى على الأقل.

وأضاف أنه يأمل في أن تمتلك الولايات المتحدة عددا كافيا للقاحات لمشاركتها مع الدول الأخرى.

ومنذ أواخر 2020 اكتشفت السلطات الصحية عدة سلالات جديدة لفيروس كورونا بينها بريطانية وجنوب إفريقية وبرازيلية وأمريكية وهندية تعتبر أكثر انتقالا بين البشر.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 30.8 مليون حالة، وكذلك الأولى في قائمة الوفيات بـ556307 حالات.

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