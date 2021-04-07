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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا توقع عقدا مع «فايزر لتوريد 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:40 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقيع عقد مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوريد 10 ملايين جرعة من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال زيلينسكي في بيان نشره مكتبه الصحفي: "اليوم يوم مهم لأوكرانيا والأوكرانيين، إذ وقعنا عقدا مهما مع شركة فايزر لتوريد 10 ملايين جرعة من لقاحها".

وأشار زيلينسكي إلى أن عقد الصفقة تم بفضل مناقشته مع رئيس الشركة الأمريكية ألبرت بورلا في 8 فبراير الماضي، مضيفا أن بورلا "وعد بأن يفعل كل ما بوسعه".

من جهته، أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، أن أوكرانيا ستواصل التعاون مع شركات الأدوية الأمريكية وستوسعه.

وكانت أوكرانيا قد حصلت في وقت سابق على 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في 23 فبراير الماضي، وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

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