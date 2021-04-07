حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

شيرين سيف النصر من مواليد 1967، والدها مصري من أصول شركسية ووالدتها فلسطينية، سافرت إلى فرنسا لعدة سنوات تم أتت إلى القاهرة لتبدأ مشوارها الفني، بعد أن شاركت في عدد من الإعلانات، وتنافس المنتجين على التعاقد معها لجمالها الشديد.ابتعدت عن الحياة الفنية عام 1996، وتزوجت من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، وبعد انفصالها عنه تزوجت الفنان مدحت صالح، ثم انفصلت عنه لتتزوج مؤخرا من الطبيب رائف الفقي ولكنها انفصلت عنه أيضا.وعاشت الفنانة شيرين سيف النصر قصة حب مع الفنان الراحل أحمد زكي في منتصف التسعينات والشاهد على هذه القصة الفنانة نفسها التي أكدتها، وذلك أثناء تصويرهما فيلم «سواق الهانم»، والذي كان يحكي عن قصة حب تكاد تكون مستحيلة بين فتاة ارستقراطية وسائق.وكشفت في حوار سابق أجرته مع مجلة الإذاعة والتلفزيون، أنها اعتذرت عن بطولة هذا الفيلم 3 مرات، بسبب القبلات: «أحمد زكي حاول إقناعي بخوض التجربة، وأقنعني أن القبلات لن تكون بشكل حقيقي، وظللت لفترة مترددة، لكن في النهاية وافقت، لاسيما وأنني كنت معجبة جدا بالسيناريو وكنت أجده فرصة لن تُعوض:"قالت إن الحب جمع بين قلبها وبين قلب الفتى الأسمر وذهب زكي إلى أسرتها ليطلبها للزواج ولكن عائلتها رفضت الزواج"».كان للفنانة شيرين سيف النصر لها رواية مع النجم الأرجنتيني الكروي مارادونا وقالت في لقاء لها إنها قابلته في فندق أثناء زيارتها لشقيقها، وطلب منها أن توقع على أوتوجراف، ثم أخبرها أنها أكثر جمالا من أن تكون مصرية وأنها يجب أن تكون نجمة بهوليود بهذا الحسن.