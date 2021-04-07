مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-4-2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة،مواعيد القطارات في مصر اليوم الأربعاء 7-4- 2021.مواعيد القطارات في مصر اليوم الأربعاء 7-4- 2021مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة ويصل دمياط في الساعة 10.15.قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة في الساعة 9:00.قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.مواعيد قطارات الإسكندريةقطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.مواعيد قطارات الصعيدقطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.



قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00، وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.



قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30، ويصل أسوان الساعة 1:40.



قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30، ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.



قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30، ويصل القاهرة الساعة 23:00.



قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40، ويصل القاهرة 22:05.



قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30، ويصل القاهرة الساعة 1:05.



قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50، ويصل القاهرة الساعة 15:35.



قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00، ويصل القاهرة الساعة 18:20.



قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00، ويصل القاهرة 17:35.



يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات في مصر، اليوم الأربعاء 7-4- 2021.مواعيد القطارات في مصر اليوم الأربعاء 7-4- 2021مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40، ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة، ويصل دمياط في الساعة 10.15.قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع، ويصل المنصورة في الساعة 9:00.قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة، ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30، ويصل دمياط الساعة 13:35.قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.مواعيد قطارات الإسكندريةقطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00، ويصل القاهرة 9:25.قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00، ويصل القاهرة الساعة 9:35.قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.مواعيد قطارات الصعيدقطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30، ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30، ويصل سوهاج الساعة 13:10.قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.