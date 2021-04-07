مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، صعقا بالتيار الكهربائي أثناء تشغيل الغسالة، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى حوش عيسى.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى العام جثة هامدة ادعاء صعق بالتيار الكهربائى.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع، "إسراء عوض منصور" ١٨ سنة، صعقا بالتيار الكهربائي أثناء تشغيل الغسالة.وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.