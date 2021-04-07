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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«انخفاض درجات الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:19 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
هاجر رضا
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 7 أبريل لـ12 أبريل 2021، ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية منذ بداية الاسبوع.

وأضاف "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن تسجل درجه الحراره الأربعاء على القاهرة 35 درجة وهو ما يمثل ذروة ارتفاع الحرارة لهذا الاسبوع، ثم تعاود الحرارة الانخفاض مرة أخرى يوم الخميس.

وأوصى باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

حالة الطقس الأربعاء 7 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

- حالة الطقس الخميس 8 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 6 درجات مئوية:

- حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح 6070 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

- حالة الطقس السبت 10 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الإثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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