39 إصابة جديدة بكورونا فى أسوان

سجلت محافظة أسوان 39 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتباينت المحافظات التي ينتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، حيث يوجد 5 حالات من السودان الشقيقة، وحالتين من محافظات أخرى، وكادر طبي.وتوافدت هذه الحالات المصابة على المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا '«الإصابة والاشتباه»'، حيث أنه تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم باستمرار، ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعوا نفس للبرتوكول العلاجي.