مباحثات مغربية كولومبية لدعم الشراكة الثنائية وبحث أفاق جديدة للتعاون

جدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكلاوديا بلوم وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية، تأكيدهما على الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الاستمرار في تعزيز الشراكة متعددة الأبعاد، خاصة فيما يتعلق بتعاون جنوب-جنوب فعال ومفيد للجانبين.وأوضح بيان مشترك صدر بعد اجتماع الجانبين عن بعد، أنه تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الاستراتيجية والنموذجية التي تجمع البلدين، كما بحثا الآفاق الجديدة المرتبطة بالشراكة الثنائية.وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الكولومبية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، التي يعكسها حوار سياسي بناء وسلس، قائم على تقارب وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وأشادا بنتائج اجتماعات الدورة الثالثة للحوار السياسي بين المغرب وكولومبيا، والتي عقدت بالرباط في 14 فبراير 2020، وأكدا ضرورة متابعة تطوير هذه التطورات الإيجابية في التعاون القطاعي المتنوع، بين بوجوتا والرباط.