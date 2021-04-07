الدومينيكان تتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا عبر مبادرة كوفاكس

تلقت جمهورية الدومينيكان أول شحنة لها من لقاحات فيروس كورونا قادمة من مبادرة كوفاكس الدولية.وأوضح بيان عن سلطات الدومينيكان، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن اللقاحات ستستخدم لاستكمال تحصين عمال قطاع الصحة الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولية من لقاح استرازينيكا.وأضافت الدومينيكان أنها تلقت 91 ألفا و200 جرعة من بين مليونين و169 ألفا و600 جرعة لقاح تم شراؤها من خلال مبادرة كوفاكس.