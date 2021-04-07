«التعليم» تتيح النماذج الاسترشادية للأول والثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الأول والثاني الثانوي.وأكدت الوزارة أنها سوف تننشر أوراق المفاهيم والمعادلات في منشور آخر.ويمكن للطلاب تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الأسئلة الجديد للصفين الأول والثاني الثانوي عبر الرابط التالي:.https:m.facebook.comstory.php?story_fbid=10226389812916325&id=1373090814