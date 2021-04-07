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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرصتي عمل بـ3000 جنيهاً لشابين أنقذا أسرة من الغرق بقناة السويس في بورسعيد

فرصتى عمل لشابين أنقذا أسرة من الغرق بقناة السويس فى بورسعيد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:22 ص
مدير شاطئ بورسعيد
مدير شاطئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن طارق عثمان، مدير شاطئ بورسعيد، أنه عرض على «محمود ندا» ومحمد جابر" الشابين اللذين قاما بعمل بطولي، وقفزا بالمجري الملاحي لقناة السويس لإنقاذ أسرة غرقت سيارتهم الملاكي، فرصة عمل بقيمة 3000 جنيهًا شهريًا، بجانب الحصول علي شهادة تفتح لهما الكثير من أبواب الرزق.

وأكد «عثمان»، أنه التقى الشابين بعد تكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لهما ماديًا ومعنويًا؛ نظرًا لشجاعتهما النادرة والتضحية بأنفسهم لإنقاذ الغير، وهذا من طبع المصريين الشجعان أصحاب الحضارة التي بنيت عليها حضارات العالم القديمة والحديثة، وتم الاتفاق بين إدارة الشاطئ، ومجدى أبو عرام رئيس منطقه بورسعيد للغوص والأنقاذ، والكابتن إسلام حمص المدير التنفيذي، وذلك لإستخراج شهادات معتمدة لهما بعد اجتياز التدريبات والاختبارات، وذلك حتى يتسنى لهما العمل منقذين على شاطئ بورسعيد بالموسم الصيفي في حالة فتح الشواطيء المصرية من قبل رئيس الوزراء بمرتب 3 آلاف جنيهًا شهريًا.

وأشار طارق عثمان، إلى أن الشهادة التي سوف يحصل عليها الشبابين تفتح لهما فرص عمل بالمدينة الرياضية والقرى السياحية، مؤكدًا أنه تم التواصل مع الجهات المختصة، وجاري إتخاذ كافة الإجراءات في الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد قام بتسليم الشابين شهادات تقدير، ومبلغ مالي 12 ألف جنيه، وميدالية المحافظة، وذلك تقديرًا لموقفهم البطولي، وأشاد بشهامة الشبابين، وتعريض حياتهما للخطر في محاولة إنقاذ الأسرة، وتعاونهما مع الجهات المعنية.

الشاب محمد عبد الجواد، جاء من محافظة بني سويف لبيع الفوانيس المصرية على شماعة يحملها على يديه، ويطوف بها في المعديات لتوفير باب رزق له ولأبنائه الثلاثة، وبالرغم من ظروفه وطبيعة عمله، فإنه قرر أن يسطر اسمه في دفاتر رجولة وشهامة المصريين.

محمود أحمد ندا، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يقيم في حي الجوهرة بمحافظة بورسعيد، ويستكمل دراسته في كلية التجارة، ويعمل فني «تركيب وإصلاح الدش»، كان يستقل سيارة مع صديق له داخل المعدية، وإذا بصوت محرك عالٍ وصوت صدمة لسيارة بـ«جسم المعدية»، لينظر سريعًا ليجد سيارة بها أسرة كاملة تغرق في المجرى الملاحي لقناة السويس. 

 لم يتردد «محمود» لحظة، وبالرغم من أنه يرتدي ترينج، إلا أنه قفز كما هو بالمجرى الملاحي، سارع محمود نحو الطفلة «ملك مصطفى شكري» البالغة من العمر 11 عامًا، وقد كانت تصارع الأمواج والمياه العميقة، وتمكن من خلال طوق النجاة لتأمين حياة الطفلة لحين وصول لنش الإنقاذ ورفعها على اللنش. 

جدير بالذكر، أن قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت بالتعاون مع هيئة قناة السويس والشباب، من إنقاذ أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطوا بسيارتهم من إحدى المعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها ببورسعيد. 

وكان مستشفى السلام قد استقبل 4 حالات غرق نتيجة سقوط سيارة ملاكي من المعدية، وهم: «مصطفى شكري الزامك، 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفى شكري، 11 سنة، جميعهم من أسرة واحدة»، وتوفي نتيجة الحادث الطفل مازن مصطفى شكري 9 سنوات.

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