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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

CIT: افتتاح الرئيس السيسى مشروع «مستقبل مصر» يحقق الأمن الغذائى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:42 ص
المهندس وليد جاد
المهندس وليد جاد
طارق عتمان
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قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية CIT، إن المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي أدت إلى حياة كريمة للمصريين، مثمنا جهود الدولة لزراعة مليون فدان بالصحراء الغربية بهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الدستور"، أن استخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة والري يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وترشيد المياه ودعم المزارعين، مؤكدا على أن مصر أصبحت واحة خضراء بفضل المشروع القومي لزراعة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية مما يعظم من قوة الاقتصاد المصري وتماسكه وتوفير العملة الصعبة "الدولار" بتقليل عمليات الاستيراد.

ولفت "جاد" إلى افتتاح مشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية رسالة واضحة من الرئيس إلى العالم أجمع والمصريين أن مصر دولة زراعية في المقام الأول ولابد من حماية حقوقنا في مياه نهر النيل والدفاع عنها بشتي الطرق، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي في هذا الملف حفاظا على استقرار وأمن المنطقة.

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