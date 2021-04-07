موريتانا تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:11 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في عموم موريتانيا وصل إلى 17 ألفا و955 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 450 حالة وفاة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألفا و246 حالة تعاف.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في عموم موريتانيا وصل إلى 17 ألفا و955 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 450 حالة وفاة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألفا و246 حالة تعاف.