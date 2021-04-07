موريتانا تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في عموم موريتانيا وصل إلى 17 ألفا و955 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 450 حالة وفاة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألفا و246 حالة تعاف.