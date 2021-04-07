محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، منذ قليل، انتظام العمل بمنظومة الأكسجين بمستشفى الصدر بحي شرق، للاطمئنان على سير العمل دون أي توقف.واطمأن المحافظ على سير العمل بمنظومة الأكسجين وأقسام المستشفى دون أي تعطل، مشيرًا إلى أن المنظومة تعمل بكفاءة دون أي توقف، ويوجد احتياطي من أسطوانات الأكسجين بالمستشفى، وجميع المرضى بغرف العنايات في حالة جيدة ويتلقون الخدمة بانتظام تحت إشراف الأطباء المتخصصين.وأكد المحافظ على وصول سيارة الأكسجين لملء خزانات الأكسجين بالمستشفى، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بالإضافة إلى الاعتماد على 3 مصادر للأكسجين بالمستشفى، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وحث المحافظ جميع وسائل الإعلام بتوحي الحذر في نشر أي معلومات غير موثقة منعًا من إثارة القلق بين المواطنين، وطالبهم بالحصول على المعلومات من مصادرها أو ما يصدر عن مكتب إعلام المحافظة أو المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.