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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة طوارئ فى وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:24 ص
الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك قامت الوزارة بوضع خطة عمل شاملة لضـبط الأسعار وتـوفير السلع الأساسـية للمواطنين بأسـعار مناسـبة علـى مسـتوى محافظات الجمهورية، وحرصًا من الوزارة التام عل تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار.

وأضاف "كمال"، في تصريح لـ"الدستور"، أن أكثر من 106 قوافل تجوب المحافظات لتوزيع السلع والمنتجات الأساسية المتواجدة في معرض "أهلا رمضان"، موضحا أن الأسعار في انخفاض منذ 2017، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها للانضمام لمعارض "أهلا رمضان".

وأوضح أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية لـ14 سلعة، مضيفا أن هناك 24 قافلة تتكون كل منها من 10 سيارات بغرض وصول السلع والمنتجات لكافة القرى والنجوع.

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