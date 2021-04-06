حملات لرفع القمامة والمخالفات بالقليوبية (صور)

شنت محافظة القليوبية حملات لرفع الإشغالات والقمامة بعدد من المراكز والمدن التي كانت تعرقل حركة السير وتسببت في مضايقة الأهالي، حيث قدم عدد من المواطنين الشكاوى والاستغاثات فى هذا الصدد.وتابع السيد خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أعمال رفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة ميدان المحطة والسكة الحديد، بناءً على توجيهات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان.