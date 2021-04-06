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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشال جثة عامل غرق أثناء الاستحمام فى ترعة بالبحيرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:57 م
جثة عامل
جثة عامل
البحيرة معوض هويدى
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تمكن الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية بالبحيرة من انتشال جثة عامل في مزرعة غرق أثناء الاستحمام في ترعة الشيخ زايد التابعة لمحطة 4 بدائرة محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اخطارًا من النجدة يفيد غرق شخص في الترعة المشار إليها، أثناء الاستحمام والهروب من حرارة الجو وارتفاع درجة الحرارة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة لمكان الغريق وتم انتشال جثة «مسعد م» 19 سنة، عامل زراعي في إحدى المزارع على الصحراوى، ومقيم بالعزبة الحمراء بقرية نديبة بمركز دمنهور، بواسطة الغطاس أشرف عادلي.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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