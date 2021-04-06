طرح مناقصة لتأمين ممتلكات جهاز مدينة القاهرة الجديدة

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن طرح أعمال التأمين على ممتلكات جهاز القاهرة الجديدة من معدات وسيارات ومخازن وعهد شخصية في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة.وفيما يخص الشروط والمواصفات، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد بمبلغ 299 جنيهًا فقط، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأشار اتحاد المقاولين إلي أن يرفق بالظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10000 الف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل بمقر الجهاز.وأضاف الاتحاد أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 5 مايو بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث هذه تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.