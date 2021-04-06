الأفرو آسيوى: مشروع «مستقبل مصر» إنجاز للسيسى يحقق اكتفاء ذاتى

وصف وليد دعبس رئيس مجلس الأعمال الأفروأسيوي، مشروع "مستقبل مصر"، بأنه حلم قومي للدولة المصرية في مجال الزراعة والذي يساهم في تحقيق إنتاج هائل من المنتجات الزراعية بجودة عالية وبأسعار تناسب محدودي الدخل من المواطنين المصريين، مؤكدًا أن المشروع الضخم يعد إنجازًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتنفيذه في أبريل عام 2017، بهدف النهوض بمصر بمختلف المجالات، بأهداف عدة ومن أبرزهم الأكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية وتوفير العملة الصعبة.وأكد دعبس، في بيان له، أن مشروع مستقبل مصر سيكون له مردود كبير على تحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية، من خلال تقليل استيراد المنتجات الزراعية من الخارج وتصدير الفائض مما يحقق ازدهار اقتصادي على المدى القريب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المشروع نفذ على 60 % من الدلتا الجديدة، وهذا يدل على ضخامة المنتجات الزراعية المصرية التي ستحقق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تصدير الفائض منها للخارج.وأشاد رئيس مجلس أعمال الأفروأسيوي، بخطط ومشروعات القيادة السياسية التي تنظر إلى المستقبل، موضحًا أن مشروع امتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد، سيساهم بشكل كبير في نجاح مشروع مستقبل مصر، لأنه جعله يبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 95 كيلو متر وعمق من 40 إلى 45 كيلو متر وتم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريق طولى و35 طريق عرضى طرق رئيسية مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، معربًا عن سعادته وفخره بالمشاركة في افتتاح مشروع ضخم مثل مستقبل مصر.