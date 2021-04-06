الأفرو آسيوى: مشروع «مستقبل مصر» إنجاز للسيسى يحقق اكتفاء ذاتى
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:47 م
سعيدة عامرطباعة
وصف وليد دعبس رئيس مجلس الأعمال الأفروأسيوي، مشروع "مستقبل مصر"، بأنه حلم قومي للدولة المصرية في مجال الزراعة والذي يساهم في تحقيق إنتاج هائل من المنتجات الزراعية بجودة عالية وبأسعار تناسب محدودي الدخل من المواطنين المصريين، مؤكدًا أن المشروع الضخم يعد إنجازًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتنفيذه في أبريل عام 2017، بهدف النهوض بمصر بمختلف المجالات، بأهداف عدة ومن أبرزهم الأكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية وتوفير العملة الصعبة.
وأكد دعبس، في بيان له، أن مشروع مستقبل مصر سيكون له مردود كبير على تحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية، من خلال تقليل استيراد المنتجات الزراعية من الخارج وتصدير الفائض مما يحقق ازدهار اقتصادي على المدى القريب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المشروع نفذ على 60 % من الدلتا الجديدة، وهذا يدل على ضخامة المنتجات الزراعية المصرية التي ستحقق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تصدير الفائض منها للخارج.
وأشاد رئيس مجلس أعمال الأفروأسيوي، بخطط ومشروعات القيادة السياسية التي تنظر إلى المستقبل، موضحًا أن مشروع امتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد، سيساهم بشكل كبير في نجاح مشروع مستقبل مصر، لأنه جعله يبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 95 كيلو متر وعمق من 40 إلى 45 كيلو متر وتم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريق طولى و35 طريق عرضى طرق رئيسية مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، معربًا عن سعادته وفخره بالمشاركة في افتتاح مشروع ضخم مثل مستقبل مصر.
وأكد دعبس، في بيان له، أن مشروع مستقبل مصر سيكون له مردود كبير على تحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية، من خلال تقليل استيراد المنتجات الزراعية من الخارج وتصدير الفائض مما يحقق ازدهار اقتصادي على المدى القريب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المشروع نفذ على 60 % من الدلتا الجديدة، وهذا يدل على ضخامة المنتجات الزراعية المصرية التي ستحقق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تصدير الفائض منها للخارج.
وأشاد رئيس مجلس أعمال الأفروأسيوي، بخطط ومشروعات القيادة السياسية التي تنظر إلى المستقبل، موضحًا أن مشروع امتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد، سيساهم بشكل كبير في نجاح مشروع مستقبل مصر، لأنه جعله يبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 95 كيلو متر وعمق من 40 إلى 45 كيلو متر وتم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريق طولى و35 طريق عرضى طرق رئيسية مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، معربًا عن سعادته وفخره بالمشاركة في افتتاح مشروع ضخم مثل مستقبل مصر.