رئيس «مياه بني سويف»: مشروعات «حياة كريمة» على رأس أولوياتنا

أكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم طرح أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للأماكن المحرومة بالمناقصات العامة والتي تعتبر من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.حيث أنه تم طرح أعمال تنفيذ مد وتدعيم شبكات مياه شرب بقرى: "الحرجة ـ دنديل ـ طحابوش ـ بني عدي" وتوابعهم بمركز ناصر، وقرى سدس ـ طنسا ـ هليه وتوابعهم مركز ببا.وأوضح صحصاح، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علي رأس أولويات الشركة لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الموضوعة.يذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية.