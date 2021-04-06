ضبط 40 ألف قرص دواء منتهي الصلاحية في كفر الشيخ
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:45 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ عن قيام حملة مشتركة مع وإدارة التفتيش الصيدلي، اليوم، من ضبط صيدلية شهيرة دون ترخيص في مركز دسوق، وبها 40 ألف قرص دواء منتهى الصلاحية وأدوية أخرى خاصة بالتأمين الصحي.
وشكل المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والعقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة مشتركة للمرورعلى الصيدليات بدائرة مركز دسوق، لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
داهمت الحملة الصيدلية الشهيرة دون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وعُثرت بداخلها على 650 صنف أدوية، وتم حصرها بإجمالي 40 ألف قرص دواء عبارة عن: «أدوية منتهية الصلاحية وأخرى خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ومجهولة المصدر ودون فواتير، وتحفظت الحملة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وشكل المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والعقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة مشتركة للمرورعلى الصيدليات بدائرة مركز دسوق، لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
داهمت الحملة الصيدلية الشهيرة دون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وعُثرت بداخلها على 650 صنف أدوية، وتم حصرها بإجمالي 40 ألف قرص دواء عبارة عن: «أدوية منتهية الصلاحية وأخرى خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ومجهولة المصدر ودون فواتير، وتحفظت الحملة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.