ضبط 40 ألف قرص دواء منتهي الصلاحية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ عن قيام حملة مشتركة مع وإدارة التفتيش الصيدلي، اليوم، من ضبط صيدلية شهيرة دون ترخيص في مركز دسوق، وبها 40 ألف قرص دواء منتهى الصلاحية وأدوية أخرى خاصة بالتأمين الصحي.وشكل المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والعقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة مشتركة للمرورعلى الصيدليات بدائرة مركز دسوق، لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.داهمت الحملة الصيدلية الشهيرة دون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وعُثرت بداخلها على 650 صنف أدوية، وتم حصرها بإجمالي 40 ألف قرص دواء عبارة عن: «أدوية منتهية الصلاحية وأخرى خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ومجهولة المصدر ودون فواتير، وتحفظت الحملة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.