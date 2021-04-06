«تنشيط السياحة»: متوسطات الأسواق الوافدة لمصر 40% شهريا

كشف أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن العام المنقضي 2020 كان الأعلى في المعدلات السياحية لولا ظروف فيروس كورونا بدليل أن الشهرين الأولى هناك زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من 2019.>‏وأضاف «يوسف» في تصريحات لـ«الدستور» أن متوسطات الأسواق الوافدة إلينا حاليا تصل لنسبة 40% شهريا بالأسواق الرئيسية لدينا (أوكرانيا –بيلاروسيا – دول الاتحاد الروسي السابق – أوروبا الشرقية) وكافة الدول الذي قامت بفتح حركة الطيران عما كانت في 2019 (قبل الفيروس) وهذا نجاح فالمتوسطات العالمية لعودة الأسواق تأتى بنسبة من 10 لـ25% عما كانت في 2019.