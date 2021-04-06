«الاقتصاد الرقمي»: كورونا ساهم في نمو المعاملات الإلكترونية

قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، إن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" أدت لنمو حجم المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية على الموبايل في مصر تجاوز 17 مليون محفظة حتى الآن مما يؤكد على أهمية تطبيقات التحول الرقمي والشمول المالي.وأكد "غنيم" لـ"الدستور" أهمية تحديث منظومتي الضرائب والجمارك وبالدور التي تلعبه وزارة المالية في تحقيق الشمول المالي وتعميم التطبيقات الإلكترونية، مشيرا إلى أن إنشاء شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إى. تاكس" سيؤدي إلى تحسين المنظومة والتي تساهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.وأوضح أن جائحة كورونا المستجد أدت إلى الإسراع في التحول الرقمي والاعتماد علي الميكنة وحققت التوعية بأهمية الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن إتاحة 70 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية من البيت دليل على أهمية التكنولوجيا في حياة المواطنين.