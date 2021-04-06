«الإحصاء»: 1.7 مليون دولار صادرات الكهرباء خلال مطلع 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية بلغت 1.7 مليون دولار خلال مطلع العام الجاري 2021 مقابل 4.057 مليون دولار خلال مطلع العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليون دولار خلال عام، لتمثل 0.1% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 1.159 مليار دولار خلال مطلع عام 2021 مقابل 1.125 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.