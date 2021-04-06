شعير: قطاع الأعمال يشهد تنمية حقيقية من الدولة

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ويتم الإعلان عنها من وقت لآخر تمثل بشائر التنمية في مصر.وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات قطاع الأعمال حاليا تعيش نهضة تنمية صناعية وإدارية في ظل رغبة الدولة لإحياء الصناعات الاستراتيجية الهامة فيها، لافتا إلى أن التنمية الصناعية تمثل العمود الرئيسي في اقتصاد أي دولة متقدمة وهو ما تنفذه مصر حاليا.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.