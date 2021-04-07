سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-4-2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:43 ص
الدستورطباعة
تنشر «الدستور» سعر اليورو اليوم الأربعاء في مصر 7-4-2021، ونقدم لكم كافة أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال التقرير التالي، ووفقًا لأخر التحديثات بحسب سعر الصرف داخل البنوك المصرية، ومنها "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".
ونستعرض لكم تقرير يومي عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، يوميا، ويهتم المواطنين بالبحث عن أسعار اليورو الأوروبي على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم تقرير شامل يوميًا.
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قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية، طبقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية.
ونستعرض لكم تقرير يومي عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، يوميا، ويهتم المواطنين بالبحث عن أسعار اليورو الأوروبي على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم تقرير شامل يوميًا.
سعر اليورو اليوم الأربعاء في مصر 7-4-2021لديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بحسب السوق المصرفي المصري داخل البنوك المصرية، كما هو موضح التالي:
سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليومبلغ اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء في مصر 7-4-2021، داخل البنك الأهلي المصري "الحكومي"، عند الشراء 18.4489 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 18.633 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوموصل سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر "الحكومي"، اليوم الأربعاء في مصر 7-4-2021، عند الشراء 18.4489 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.6063 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليومسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الأربعاء في مصر 7-4-2021، عند الشراء 18.4725 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.6583 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوموصل سعر اليورو، اليوم الأربعاء في مصر 7-4-2021، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 18.4691 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 18.6286 جنيه مصري.
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قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية، طبقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية.