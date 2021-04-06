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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ملعب للإرهاب».. ماذا تفعل «الإخوان» داخل اليمن؟

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:19 م
الإخوان
الإخوان
سميرة إبراهيم
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أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عن إيقاف رجلين يمنيين كانوا على قائمتى "مراقبة الإرهاب" و"حظر الطيران" في مدينة كاليكسيكو في ولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك خلال الشهرين الماضيين وكشفت عمليات التحقق من السجلات أن الرجل اليمني، البالغ من العمر 26 عامًا، أما الآخر فقد اعتقل في 29 يناير الماضي في كاليكسيكو، وهو رجل يبلغ 33 عامًا، وعثر بحوزته على شريحة هاتف محمول مخبأة تحت نعل حذائه وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن جزءا من مهمتها هو حماية البلاد من الإرهابيين.

وفي هذا السياق، قال الصحفي اليمني عبدالله المسيبلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يشربون من نفس الكأس الذي اشربوا به الشرق الأوسط فهم أول من دعموا التطرف والإرهاب في اليمن وسوريا وليبيا من خلال تمكين تنظيم الإخوان للوصول للحكم.

وأضاف المسيبلي أن اليمن أصبحت عبارة عن ماتش كرة بين التنظيمات المتطرفة مثل جماعة الإخوان والقاعدة وتنظيم داعش وغيرهم من تنظيمات عقائدية ويوجد منهم قريب من السلطة الحاكمة مثل الإرهابي خالد العرادة شفيق محافظ مأرب سلطان العرادة ووكيل محافظة المهرة السابق على سالم الحريزي الذي يقوم بمذابح ضد المدنيين في الجنوب خصوصًا ضد كل من هو ضد جماعة الإخوان فجمعهم على قائمة الإرهاب الدولي.

وأكد المسيبلي أن الشعب اليمني أصبح يعيش في جحيم بسبب جماعة الإخوان ولا نكذب على أنفسنا ولابد أن نواجه الحقيقة أنها نفسها القاعدة وداعش.

كما قالت لمياء العدرويس الناشطة الحقوقية: "نحن كنساء نعيش في رعب دائم بسبب القاعدة وداعش وللأسف الشديد الحكومة تتعامل معهم تحت مسمى مكافحة الحوثيين".

وأكدت العدرويس أن جماعة الإخوان ارتكبت جرائم في حق الشعب اليمني لا تعد ولا تحصى منها اغتصاب الأطفال والنساء ومقتل الرجال دون أسباب، ونحن في اليمن نتمني من الإدارة الأمريكية أن تقضي على قواعد داعش في محافظة أبين ومأرب وشبوة.

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