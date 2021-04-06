الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزارة الخارجية أعلنت فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر استجابت للمفاوضات رغم أنها تعرف جيدا أن إثيوبيا متمسكة بملء السد.





وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن مصر استجابت للتفاوض، لأننا نعرف جيدا أن أزمة سد النهضة "معركة دبلوماسية"، وأي فرصة للتفاوض ستقبلها مصر، لأننا دولة داعية للسلام.





وأكد "الباز"، أن مصر قدمت بدائل كثيرة للتفاوض حول ملء السد، ولكن إثيوبيا ترفض كل الحلول، وتصر على ملء السد بدون تدخل من أي أحد.