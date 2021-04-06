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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كريم عادل: إعادة هيكلة القطاع العام يدعم عودته لسابق عهده

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:57 م
كريم عادل
كريم عادل
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن نجاح خطة قطاع الأعمال في إعادة هيكلة الشركات الخسارة ساهمت في خفض معدل الخسائر.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة لديها رؤية خاصة بإعادة الهيكلة في إطار العمل علي تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، موضحا أن القطاع العام عانى من الإهمال في التطوير طوال السنوات الماضية لذا فإن تطويره يساهم في إعادة مكانة هذا القطاع لسابق عهده.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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