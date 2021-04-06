إيبارشية أسوان تحتفل بعيد سيامة الأنبا هدرا

احتفلت إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتذكار رهبنة الأنبا هدرا مطران أسوان العيد الـ٥٠.وكانت سيامة نيافته يوم أحد التناصير ٤ أبريل ١٩٧١ باسم الراهب جوارجيوس السريانى بيد الراحل الانبا ثاؤفيلوس أسقف ورئيس دير السريان العامر.قبل سيامته راهبًا كان اسمه المهندس عادل صادق عوض الله، وهو خريج كلية زراعة جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٣، وكان تلميذا لقداسة البابا شنودة الثالث، وخدم فترة سكرتير لقداسة البابا شنودة قبل رسامته أسقفا.ورسم قسًا في ٢٢ ديسمبر ١٩٧٤، وسيم أسقفًا في ٢٢ يونيو ١٩٧٥ بيد قداسة الأنبا شنودة الثالث لإيبارشية أسوان وتوابعها، كما ترقى الأنبا هدرا مطرانًا في ١٩ مارس ٢٠٠٦.