«المترو»: الباعة الجائلين تسببوا في تلف المرفق

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملة تفتيش على القطارات في الخطي الأول والثاني للمترو على الباعة الجائلين بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الباعة الجائلين يتسببوا في تلف المرفق بشكل كبير لأنهم يقوموا بالإمساك بأبواب القطارات عند غلقها مما قد يسبب تلف الأبواب إلي جانب القيام في بعض الاحيان بتعطيل السلالم الكهربائية.وناشد المتحدث الرسمي باسم شركة المترو المواطنين بعدم التعامل مع الباعة الجائلين لعدم تشجيعهم على التواجد داخل المرفق.