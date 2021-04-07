أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم



أسعار الرومي اليوم

وبلغت أسعار الرومي اليوم 60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.