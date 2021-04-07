رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:50 ص
الدواجن
الدواجن
طباعة
تنشر "الدستور" أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الدواجن في السوق المصري، بكافة انواعها المختلفة، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري.

ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر".

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تمثل أسعار الدواجن، اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالأتي:

سعر الدواجن البيضاء من 28 إلى 30 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 37 إلى 39 جنيها للكيلو.

سعر الساسو من 36 إلى 38 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الأوراك بـ42 جنيها.

سعر كيلو البانية بـ75 جنيها.

سعر كيلو الشيش 70 جنيها.

وسعر البط اليوم يتراوح من 40 إلى 55 جنيها للكيلو.

سعر الأرانب يتراوح ما بين 40 لـ 42 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط في مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو 2 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدى 1.5 جنيه.

سعر الكتكوت الهجين 1.5 جنيه.

سعر الكتكوت الفيومى 1.5 جنيه.

سعر البط المولر عمر يوم 6: 8 جنيهات.

سعر البط المسكوفى عمر يوم 8 جنيهات.

سعر السمان عمر أسبوعين 3.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة من 28 إلى 30 جنيها وتصل للمستهلك بين 33-36 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض البلدي 34 جنيها في المزرعة وتصلك للمستهلك بين 36-40 جنيها.

قد يهمك.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم

أسعار الرومي اليوم

وبلغت أسعار الرومي اليوم 60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة في الزمالك خلال أيام

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

موعد آذن الفجر اليوم الأربعاء 7-4-2021

دراسة ألمانية: 3 آلاف اختبار لبروتينات الدم تخبرنا كيفية التقدم بالسن

هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

أيام زمان

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم