طلاب جامعة الأزهر يشاركون في فعاليات المؤتمر التثقيفي ببورسعيد

شارك طلاب جامعة الأزهر في فعاليات ملتقى المؤتمر العام التثقيفي بعنوان: «لازم نفهم» لطلاب جامعة الأزهر والجامعات المصرية، والذي يقام تحت شعار: «إنجازات مصرية على أرض الواقع»؛ حيث استضاف الملتقي، اليوم، الدكتور محمد العوضي، المدرس بكلية التجارة جامعة الأزهر، وألقى محاضرة بعنوان: «بناء الدولة المصرية التحديات والإنجازات»، والدكتور سامح شراقي، المدرس بكلية الإعلام، وتحدث حول تأثير الشائعات على استقرار المجتمعات.من جانبه، أشاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، بالطلاب المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.وتابع الشربيني أن اللقاءات الطلابية تهدف إلى تنمية الإحساس بالمسئولية والاعتماد على الذات من خلال جعل الطالب يتفاعل مع غيره من الشباب، وأن الأنشطة الطلابية تعمل على بناء شخصية الطالب من خلال تنمية المعارف الوجدانية والمهارية بصورة متوازية ومتكاملة مع النواحي التعليمية.