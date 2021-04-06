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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:39 م
قناة كراميش
قناة كراميش
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تبحث الكثير من الأمهات في المنازل عن ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد، بعد أن أصبحت قناة كراميش واحدة من أعلى معدلات البحث الذي سجله محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة.

ويستمتع الأطفال بقنوات الأطفال وخاصةقناة كراميش لما بهامن محتوى جيد للأطفال، ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد عبر القمر الصناعي المصري والمحتوى الذي تقدمه عبر شاشتها.

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد

يمكن ضبط تردد قناة Karamesh عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 11605 واستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 56، حيث تقدم مجموعة هائلة من أفلام الرسوم المتحركة والأناشيد وأغاني للأطفال تعرض قيم وأخلاقيات تليق بمستوى فهم الصغار لغرس القيم الفاضلة في نفوسهم.

أهم برامج الأطفال التي تعرضها قناة Karamesh



ويحاول الكثير من الآباء والأمهات إلهاء أبناءهم الصغار في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من إجبار الجميع على التباعد الاجتماعي والانعزال المنزلي عقب إغلاق المدارس والنوادي والملاهي.

حيث يحرص القائمين على إدارة قناة الأطفال كراميش على تقديم مجموعة هائلة من البرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال من سن 3 أشهر إلى 10 سنوات حيث يتم عرض أفلام الرسوم المتحركة (كارتون) وأغاني وأناشيد دينية تخاطب الأطفال بها مجموعة هائلة من القيم والأخلاق الحميدة التي يجب غرسها في الصغار لينشئوا جيل واعِ ومسؤول يتحلى القيم والأخلاق الفاضلة من أبرز هذه البرامج التي تعرضها القناة برنامج كركبة وبرنامج سهران وبرنامج شمة هواء وبرنامج سيبك من أساليبك.

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أنشئت مجموعة قنوات الأطفال كراميش منذ 12 عاما وكان أول بثها في 15 فبراير 2009 بمدينة عمان الأردنية لتستهدف قطاع الأطفال بمختلف الدول العربية والإسلامية بتقديم مجموعة مميزة من أغاني الأطفال الهادفة لذلك يمكن استقبالها عبر تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات حيث يستمر بثها 24 ساعة دون توقف وبها مجموعة منشدين أبرزهم موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري ومحمد العدوي وعبد القادر صباهي.

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