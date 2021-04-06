1866 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و39 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1866 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 263 ألفًا و43 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 733 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و186 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 374 حالة، إلى جانب 115 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.