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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تنظم يوم ترفيهي للأيتام ببورسعيد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:30 م
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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نظمت إدارتي الإعلام والتوعية الصحية رضاء المنتفعين بمحافظة بورسعيد، يومًا ترفيهيًا صحيًا داخل عدد من دور رعاية الأيتام بالمحافظة وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لهيئة الرعاية الصحية.

قال بيان عن الهيئة الثلاثاء، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية الأطفال المقيمين بهذه الدور وذلك في غضون الاحتفالية الترفيهية التي نظمتها الهيئة للأطفال في يوم اليتيم بمحافظة بورسعيد.

وتابع البيان "قام بالكشف على الأطفال ومتابعة الحالة الصحية لهم، نخبة من أطباء مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة (النصر التخصصي للأطفال النساء والولادة التخصصي)، إضافة إلى مجموعة من أطباء مركز الجوهرة لطب الإسرة، ووحدة طب أسرة العرب، وذلك في تخصصات (الأطفال - الجلدية - طب الأسنان).

أضاف البيان "شمل الفريق الطبي المشارك في الكشف على الأطفال خلال اليوم الذي نظمته الهيئة، د.أشرف محمد رجب "استشاري الأمراض الجلدية "، ود.منة ياسر في تخصص الأسنان، وذلك فضلًا عن أطباء الأطفال د.سارة شلبي إسماعيل، د.ولاء فرح "، د.رحاب خالد أبو المعاطي، د.علياء صلاح الدين، د.هدير سعدالدين.

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