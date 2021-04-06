ارتفاع إصابات كورونا عالميًا للأسبوع السادس على التوالي

أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالميا سجلت ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي.تشير البيانات، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط تم تسجيل 4 ملايين حالة إصابة جديدة بالفيروس عالميا، وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا (خاصة الهند) ومنطقة غرب المحيط الهادئ، أكبر زيادات في عدد الحالات.وشهدت عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 11% عن الأسبوع الذي سبقه، إذ سُجِلَت خلال الأسبوع الماضي 71 ألف حالة وفاة.